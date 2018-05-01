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عاجل وبالصور..من الرباط: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للطبقة الشغيلة وتعلن مساندتها لحملة المقاطعة | بوليتيك

عاجل وبالصور..من الرباط: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية

الصحافة والعدالة

عاجل وبالصور..من الرباط: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للطبقة الشغيلة وتعلن مساندتها لحملة المقاطعة

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 13:45 عاجل وبالصور..من الرباط: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للطبقة الشغيلة وتعلن مساندتها لحملة المقاطعة | بوليتيك
عاجل وبالصور..من الرباط: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للطبقة الشغيلة وتعلن مساندتها لحملة المقاطعة
طالب منضوون تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، قبل قليل من يومه الثلاثاء فاتح ماي 2018، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للموظفين وخاصة بقطاع النقل

"شوف تيفي"

طالب منضوون تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، قبل قليل من يومه الثلاثاء فاتح ماي 2018، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للموظفين وخاصة بقطاع النقل بالعاصمة الإدارية.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن المنضوين تحت لواء النقابة المذكورة، طالبوا بتحسين مجموعة من القطاعات وخاصة قطاع النقل، وتحسين مستحقات الضمان الاجتماعي، وتمكينهم من الحماية الاجتماعية وتحسين الدخل الفردي للموظف والعمال.

وأشار ذات المصدر أن المنضوين تحت هذه النقابة، أعلنوا عن مساندتهم لحملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية، بسبب تضرر العمال نتيجة غلاء المعيشة، مؤكدين وقوفهم إلى جانب مطلقي "الحملة".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الوضعية المادية الحملة المقاطعة الضمان الاجتماعي الطبقة الشغيلة

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