عاجل..موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل: '' الحكومة قتارحات تزيد الموظفين 3 دراهم..'' ﻿

عبر الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قبل قليل من يومه الثلاثاء فاتح ماي2018، عن رفضه للمقترح المقدم من طرف حكومة العثماني الخاص بالزيادة في الأجور والتعويضات العائلية.

''شوف تيفي''

عبر الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قبل قليل من يومه الثلاثاء فاتح ماي2018، عن رفضه للمقترح المقدم من طرف حكومة العثماني الخاص بالزيادة في الأجور والتعويضات العائلية.

وأوضح موخاريق في تصريح لـ ''شوف تيفي'' أن الزيادة المقترحة من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة عبارة عن 100 درهم خص بها القطاع العام دون القطاع الخاص، معتبرا أن 100 درهم كزيادة في أجور الموظفين شهريا تعني 3 دراهم يوميا، لا يمكن أن تنفع الموظف البسيط.

وأشار موخاريق إلى أن الزيادة المقترحة من العثماني والتي تم الكشف عنها في يناير 2017 هي 300 درهم، لكن الزيادة الحقيقية التي تم بالفعل اقتراحها على النقابات هي 100 درهم .