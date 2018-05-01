عاجل وبالصور..الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يقاطع احتفالات عيد الشغل بتطوان ﻿

أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يومه الثلاثاء فاتح ماي 2018، بمدينة تطوان، مقاطعة احتفالات عيد الشغل، ورفع شعار ''لاعيد للعمال''.

"شوف تيفي"

أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يومه الثلاثاء فاتح ماي 2018، بمدينة تطوان، مقاطعة احتفالات عيد الشغل، ورفع شعار "لاعيد للعمال".

وأوضح مصدر مطلع أن هذا القرار المتخذ من طرف الكتابة الإقليمية للاتحاد الوطني الشغل بمدينة تطوان، جاء في ظل تراجع المكتسبات، وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وتجميد الأجور والاتفاقات السابقة، وعبثية الحوار الاجتماعي وعدم إنصاف القطاعات الغير مهيكلة خاصة قطاع النقل.

وأكد ذات المصدر أن احتفالات باقي النقابات بمدينة تطوان بعيد الشغل، باهتة وتمر في أجواء جد عادية.