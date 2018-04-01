عاجل.. القضاء يصدم محبي أبوتريكة بخصوص قضية الإرهاب ﻿

أدرجت المحكمة المصرية، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق لجمهورية مصر محمد مرسي، والداعية يوسف القرضاوي، ولاعب كرة القدم محمد أبو تريكة، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان على قائمة لائحة الإرهاب مجددا.

" شوف سبور"

أدرجت المحكمة المصرية، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق لجمهورية مصر محمد مرسي، والداعية يوسف القرضاوي، ولاعب كرة القدم محمد أبو تريكة، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان على قائمة لائحة الإرهاب مجددا.

وقررت المحكمة المصرية إدراج عدة قيادات إخوانية والتحفظ على أموالهم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، وسبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، ووضعهم من جديد على القائمة ولمدة 5 سنوات، وذلك بناء على قضية جديدة يتم التحقيق فيها استنادا لبلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان وتحمل رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وعرفت القائمة ضم الرئيس السابق محمد مرسي، والداعية يوسف القرضاوي، واللاعب محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، ومرشد الجماعة محمد بديع، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، والقيادي خيرت الشاطر وأبناؤه، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والأمين العام للجماعة محمود حسين، والقائم بعمل المرشد محمود عزت، وآخرين.