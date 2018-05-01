عاجل..الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعلن من البيضاء عن تنظيم مسيرة بالشموع بجميع المدن المغربية والدخول في إضراب عام ﻿

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل قليل من يومه الثلاثاء فاتح ماي، بمناسبة احتفالات عيد الشغل، عن تنظيم مسيرة بالشموع بمختلف المدن والجهات بالمغرب يوم 26 ماي الجاري، وذلك للتعبير عن الرفض

"شوف تيفي"

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل قليل من يومه الثلاثاء فاتح ماي، بمناسبة احتفالات عيد الشغل، عن تنظيم مسيرة بالشموع بمختلف المدن والجهات بالمغرب يوم 26 ماي الجاري، وذلك للتعبير عن الرفض الكلي للعرض الحكومي الخاص بالزيادة في الأجور لأنه لا يناسب متطلبات العمال.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعلنت كذلك دخول المنضوين تحت لوائها يوم 20 يونيو في إضراب عام بمختلف القطاعات.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركين في احتفالات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفعوا مجموعة من الشعارات التي طالبوا من خلالها بالزيادة في الأجور والتعويضات العائلية.