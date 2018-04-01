عاجل..العثماني رئيس الحكومة يشارك في احتفالات عيد الشغل بمدينة الدار البيضاء ﻿

وصل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 1 ماي 2018، إلى شارع بوشعيب الدكالي بمدينة الدار البيضاء، للمشاركة في احتفالات نقابة الاتحاد الوطني للشغل.

"شوف تيفي"

وصل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 1 ماي 2018، إلى شارع بوشعيب الدكالي بمدينة الدار البيضاء، للمشاركة في احتفالات نقابة الاتحاد الوطني للشغل.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن رئيس الحكومة، سيلقي بمناسبة تخليد احتفالات عيد الشغل، كلمة بالمكان الخاص بالاتحاد المغربي للشغل.

ووزع الاتحاد المغربي للشغل، قبل انطلاق الاحتفال، بيانا، أكد فيه إعلانه التعبئة الشاملة لهيأته وقياداته ومناضليه للدفاع عن الوحدة الترابية، وللتصدي لمختلف الاستفزازات التي تهدد مسار التسوية الأممي وتهدد بالعصف باستقرار المنطقة، ورفضه استغلال موقف المغرب الحكيم المنحاز لاختيار السلم وتجنب التصعيد العسكري لممارسة الابتزاز وسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض.