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عاجل وبالصور..بحضور نبيلة منيب: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالبيضاء تطالب بإنصاف الطبقة الشغيلة

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 11:23 عاجل وبالصور..بحضور نبيلة منيب: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالبيضاء تطالب بإنصاف الطبقة الشغيلة | بوليتيك
عاجل وبالصور..بحضور نبيلة منيب: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالبيضاء تطالب بإنصاف الطبقة الشغيلة
طالبت الكونفديرالية الديمقراطية للشغل، قبل قليل من يومه الثلاثاء 1 ماي 2018، خلال الاحتفال بعيد الشغل، أمام مقرها بدرب عمر بالبيضاء، بإنصاف الطبقة الشغيلة، وتحسين ظروف العمل.

"شوف تيفي"

طالبت الكونفديرالية الديمقراطية للشغل، قبل قليل من يومه الثلاثاء 1 ماي 2018، خلال الاحتفال بعيد الشغل، أمام مقرها بدرب عمر بالبيضاء، بإنصاف الطبقة الشغيلة، وتحسين ظروف العمل.

وحسب موفدة "شوف تيفي" إلى مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن المشاركين في الاحتفالات، تطرقوا لمجموعة من النقاط من بينها ارتفاع البطالة، وظروف العمل غير السليمة، وتعنت الدولة في إنصاف الطبقة الشغيلة بسبب تجميد وتغييب الحوار الاجتماعي.

وأكدت الموفدة أن "نبيلة منيب" الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، حضرت قبل لحظات إلى المكان الذي يحتضن احتفالات الكونفدرالية، مشيرة إلى أن منيب من المنتظر أن تلقي كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأمينة العامة الحزب الاشتراكي الموحد البطالة

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