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مناقشات جارية على قدم وساق من أجل رفع عدد الأندية المشاركة في الموندياليتو

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 10:07 مناقشات جارية على قدم وساق من أجل رفع عدد الأندية المشاركة في الموندياليتو | سبور
مناقشات جارية على قدم وساق من أجل رفع عدد الأندية المشاركة في الموندياليتو
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه أجرى نقاشات خلال الجسلة التي عقدها في مقره في زيوريخ أمس الإثنين، بشأن الإصلاح المقترح لكأس العالم للأندية والتي يسعى رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو إلى رفع

شوف سبور

 أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه أجرى نقاشات خلال الجسلة التي عقدها في مقره في زيوريخ أمس الإثنين، بشأن الإصلاح المقترح لكأس العالم للأندية والتي يسعى رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو إلى رفع عدد الأندية المشاركة فيها إلى 24.

 ووفقا لبيان أصدرته الفيفا بهذا الخصوص، ركزت المناقشات التي جمعت بين الأمناء العامين للاتحادات القارية الست على مشروع الدوري العالمي للأمم، وهي مسابقة جديدة من شأنها أن تجمع أكثر من 200 اتحاد من أعضاء الفيفا.

 وتم تقديم هذه الاقتراحات في الاجتماع الأخير لمجلس الفيفا في بوغوتا عاصمة كولومبيا في مارس الماضي، حين أعلن إنفانتينو أن مجموعة من المستثمرين بإمكانها أن تضمن عائدات تصل إلى 25 مليار دولار لهاتين المسابقتين حسب ما أكدته مصادر وسائل إعلام دولية.

 وأشار الاتحاد الدولي الى أن المحادثات "تهدف إلى مواصلة الحوار والتعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية، لتوفير معلومات إضافية وللرد على الأسئلة التي طرحت خلال اجتماع المجلس في بوغوتا".

 جدير بالذكر، أن إنفانتينو اقترح في وقت سابق أن تجمع كأس العالم للأندية التي تقام حاليا كل عام بمشاركة سبعة أندية، 24 ناديا وأن تقام كل 4 سنوات بدء من عام 2012.

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سبور شوف تيفي فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم للأندية

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