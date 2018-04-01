ضربة موجعة لمحبي حكيمي بخصوص مباراة إياب عصبة الأبطال أمام الباييرن ميونخ ﻿

قرر زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، إبعاد أشرف حكيمي عن مباراة إياب نصف نهائي عصبة أبطال أوروبا أمام فريق باييرن ميونخ وذلك بوضعه خارج لائحة تضم 19 لاعبا لمواجهة الفريق الألماني.

" شوف سبور"

قرر زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، إبعاد أشرف حكيمي عن مباراة إياب نصف نهائي عصبة أبطال أوروبا أمام فريق باييرن ميونخ وذلك بوضعه خارج لائحة تضم 19 لاعبا لمواجهة الفريق الألماني.

وحسب تقارير إسبانية، فقد تم إبعاد، إيسكو بسبب معاناته من بعض الآلام في الكتف، التي شعر بها في تدريبات الفريق الملكي يوم أمس الاثنين، وفضل الجهازان الفني والطبي عدم دخوله قائمة مباراة بايرن ميونخ.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: نافاس، وكاسيا، لوكا زيدان.

الدفاع: راموس، فاران، مارسيلو، ثيو، ناتشو.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، أسينسيو، كوفاسيتش، سيبايوس.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، بورخا مايورال.

ومعلوم أن ريال مدريد قد حقق فوزا مهما على البايرن ميونخ في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.