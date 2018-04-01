بالرغم من مقاومته..رجال الحموشي يسقطون ''الفاسي'' أحد أخطر المجرمين بطنجة ﻿

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة في عملية أمنية أمس الإثنين، وباستغلال معلومات دقيقة من توقيف المسمى ( ي.ف) و الملقب ب '' الفاسي '' من ذوي السوابق العدلية،

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة في عملية أمنية أمس الإثنين، وباستغلال معلومات دقيقة من توقيف المسمى ( ي.ف) و الملقب ب '' الفاسي '' من ذوي السوابق العدلية، مبحوث عنه وطنيا لتورطه في عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في المخدرات.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فإن الموقوف تورط كذلك في قضايا أخرى تتعلق بالسرقة بالعنف و المقرونة بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض و هو معروف باستعماله لدراجة نارية في عملياته الاجرامية ، حيث تم الترصد له في أحد الازقة و مباغتته مباشرة بعد خروجه من أحد مخابئه ليتم توقيفه وتصفيده رغم إبداءه لبعض المقاومة للعناصر الأمنية التي أحكمت قبضتها عليه .

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف تم و تضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة للبحث معه في القضايا المنسوبة إليه.