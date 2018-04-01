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خطير..معركة دامية بين شرطيين ودركيين بمدينة وجدة

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 09:36 خطير..معركة دامية بين شرطيين ودركيين بمدينة وجدة | حوادث و حقوق
خطير..معركة دامية بين شرطيين ودركيين بمدينة وجدة
استقبلت مستعجلات مستشفى الفارابي بمدينة وجدة، زوال أول أمس الأحد 29 أبريل 2018، أربعة أشخاص لتلقي العلاجات الضرورية، ويتعلق الأمر بشرطيين بالزي المدني ودركيين اثنين.

"شوف تيفي"

استقبلت مستعجلات مستشفى الفارابي بمدينة وجدة، زوال أول أمس الأحد 29 أبريل 2018، أربعة أشخاص لتلقي العلاجات الضرورية، ويتعلق الأمر بشرطيين بالزي المدني ودركيين اثنين.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليومه الثلاثاء، فإن السبب وراء وقوع نقلهم إلى المستشفى، كان نتجية دخول الشرطيين والدركيين في معركة ضارية بينهم، جر ت وسط مدينة وجدة.

وفي السياق ذاته، فقد عرفت مستعجلات مستشفى الفارابي حضورا مهما لمختلف الأجهزة الأمنية فور علمهم بالخبر، من أجل فتح تحقيق معمق في هذه النازلة.

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المغرب شوف تيفي مستعجلات الفارابي وجدة درك الشرطة

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