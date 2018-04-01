بعد فضيحة التسريبات..مؤسس ''واتساب'' يستقيل من ''فيسبوك'' ﻿

كشف جان كوم مؤسس تطبيق التراسل ''واتساب''، أمس الإثنين،عن استقالته من ''فيسبوك''، وذلك من خلال منشور له كتب فيه: ''لقد حان وقت المغادرة، لقد كنت محظوظًا بالعمل مع هذا الفريق الصغير لتقديم تطبيق يستخدمه

''شوف تيفي''

كشف جان كوم مؤسس تطبيق التراسل ''واتساب''، أمس الإثنين،عن استقالته من ''فيسبوك''، وذلك من خلال منشور له كتب فيه: ''لقد حان وقت المغادرة، لقد كنت محظوظًا بالعمل مع هذا الفريق الصغير لتقديم تطبيق يستخدمه عدد هائل من الأشخاص في جميع أنحاء العالم''.

وحسب ما نشره موقع ''البوابة العربية''، فإن مؤسس واتساب، أعلن أنه سيغادر في الوقت الذي يستخدم فيه الناس تطبيق واتساب بطرق أكثر بكثير مما كان يتصوره، مشيرا إلى أن فريق العمل أقوى من أي وقت مضى وسيستمر في القيام بأشياء مذهلة.

ومن جهته، أوضح موقع قناة ''سكاي نيوز'' أن تخلي ''كوم'' عن منصبه في مجلس إدارة فيسبوك، يأتي بسبب عدم موافقته على طريقة استخدام فيسبوك للبيانات الشخصية للمستخدمين، وكذلك محاولات فيسبوك لتقليل مستوى تشفير البيانات.

وأضاف ذات الموقع أن مارك زوكربيرج، علق على منشور ''كوم''، وكتب: '' سأفتقد العمل بالقرب منك، وأنا ممتن لكل شيء قمت بفعله لمساعدة العالم على التواصل ولكل شيء علمتني إياه وخصوصًا التشفير وقدرته على نقل القوة من الأنظمة المركزية ووضعها بين أيدي الناس، وهذه القيم ستظل دائما في قلب واتساب''.