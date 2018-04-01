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أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق من المغرب اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 09:25 أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق من المغرب اليوم الأربعاء | مجتمع
أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق من المغرب اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس غائم مع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية بكل من منطقة طنجة، والساحل المتوسطي، والريف وشمال المنطقة الشرقية.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس غائم مع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية بكل من منطقة طنجة، والساحل المتوسطي، والريف وشمال المنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار محلية، وذلك فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الممتدة شمال الصويرة، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسايس ومرتفعات الأطلس، فضلا عن نزول بعض التساقطات الثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة على السواحل الوسطى مع أجواء قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستظهر بعض الزوابع الرملية الخفيفة بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من جنوب البلاد، والسواحل الوسطى والمنطقة الشرقية، بينما ستهب معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و10 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والشاوية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و15 درجة بالسهول ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الاقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و10 درجة بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والشاوية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومابين 15 و20 درجة قرب السواحل والسهول الشمالية والوسطى ، ومابين 20 و25 درجة بمنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الاقاليم الجنوبية ، وما بين 25 و30 درجة باقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بالسواحل الاطلسية بين رأس غير وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي مديرية الأرصاد الجوية طنجة القطاع الشمالي

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