بنشرقي يغادر الهلال السعودي في صفقة تبادلية ﻿

دخل نادي الأهلي المصري لكرة القدم، في مفاوضات جادة مع إدارة نادي الهلال السعودي لاستعارة أو شراء عقد المحترف المغربي أشرف بنشرقي.

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دخل نادي الأهلي المصري لكرة القدم، في مفاوضات جادة مع إدارة نادي الهلال السعودي لاستعارة أو شراء عقد المحترف المغربي أشرف بنشرقي.

وكشفت تقارير سعودية، اليوم الثلاثاء، أن فريق الهلال يرغب في تسريح اللاعب الدولي بنشرقي في صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل انتقال مهاجم من الأهلي المصري ليلعب للهلال في الموسم المقبل.

هذا وقد توج بنشرقي رفقة فريق الهلال بلقب الدوري السعودي إلا أنه واجه العديد من الانتقادات من طرف الجمهور وبعض اللاعبين الذين لم ينسجموا مع أسلوب لعبه الفني.

وانتقل بنشرقي إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الوداد بقيمة مالية بلغت 5 ملايير سنتيم.