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جامعة ابن زهر تكرم الإذاعي المكفوف ''رشيد الصباحي'' في لقاء خاص مع صحافيي المستقبل

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 07:41 جامعة ابن زهر تكرم الإذاعي المكفوف رشيد الصباحي في لقاء خاص مع صحافيي المستقبل | مجتمع
جامعة ابن زهر تكرم الإذاعي المكفوف ''رشيد الصباحي'' في لقاء خاص مع صحافيي المستقبل
حظي الصحافي والإذاعي الكبير ''رشيد الصباحي'' بتكريم خاص من طرف جامعة ابن زهر، وذلك بعد الإحتفاء به من طرف طلبة الإجازة المهنية للتحرير الصحفي مساء اليوم الإثنين في لقاء مفتوح برحاب كلية الآداب

شوف تيفي:أحمد الهلالي

حظي الصحافي والإذاعي الكبير ''رشيد الصباحي'' بتكريم خاص من طرف جامعة ابن زهر، وذلك بعد الإحتفاء به من طرف طلبة الإجازة المهنية للتحرير الصحفي مساء اليوم الإثنين في لقاء مفتوح برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وكان هذا اللقاء المنظم من طرف منسق الإجازة المهنية الدكتور ''حسن حمائز'' فرصة للطلبة للتعرف أكثر عن مسار هذا الهرم الإذاعي الكبير، الذي ولج ''دار البريهي'' في سبعينيات القرن الماضي وتبسيط الطريق أمام صحافيي المستقبل من خلال تسليط ''الصباحي'' الضوء على مجموعة من الآليات والميكانيزمات التي يحتاجها هؤلاء من أجل وضع أولى لبنات مسارهم المهني في رحاب صاحبة الجلالة.

وتأتي هذه الإلتفاتة لهذا الرجل في إطار البرنامج السنوي واللقاءات المفتوحة التي دأبت شعبة الإجازة المهنية للتحرير الصحفي على تنظيمها وإنفتاحها الدائم على محيطها الخارجي وعلى أهرمات وشيوخ الإعلام والصحافة وتقديمهم للطلبة المتحمسين لولوج الميدان الإعلامي بقيادة المشرف العام على هذه الشعبة الدكتور ''حمائز'' من خلال تقاسمهم لتجاربهم الغنية بالعبر والدروس للإستفادة والنهل منها، وعدم الإكتفاء فقط بالمحاضرات النظرية داخل الفصول الدراسية لما لهذه المبادرات من آثار إيجابية ونوعية في العملية التعليمية بهذا المسلك المهني الذي بلغ موسمه السابع، وتخرج منه عدد من الصحافيين الشباب الذين عززوا الطاقم التحريري لعدد من المؤسسات الإعلامية الرائدة على الصعيد الوطني وكذا خارج المغرب، نتيجة جودة وكفاءة الأطر المشرفة على هذا المسلك المهني النمودجي بالمغرب.

هذا ويعد ''الصباحي'' من الإعلاميين المكفوفين الأوائل الذين دخلوا غمار الإذاعة والصحافة بصفة عامة عن عمر يناهز 16 سنة من خلال تنشيطه لبرامج الأطفال، لينتقل بعدها منذ سنة 1973 إلى نهاية 1975 بتقديم برنامج خاص للمعاقين أطلق عليه اسم ''عالم النور'' وغيرها من البرامج الإذاعية في مختلف المجالات السياسية والثقافية والتنشيطية التفاعلية قبل أن يقرر مغادرة عالم الأثير الإذاعي سنة 2005 بعد أن استفاد من المغادرة الطوعية ليتفرغ للعمل الخيري والجمعوي ويهاب حياته للمعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة من خلال خلقه لمبادرات جادة وفاعلة بمجموعة من المدن المغربية.

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شوف تيفي المغرب أكادير جامعة ابن زهر الإذاعي رشيد الصباحي تكريم لقاء مفتوح إجازة مهنية تحرير صحفي مكفوف

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