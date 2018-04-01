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بمساعدة الديستي: الإطاحة بثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بالحاجب

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 01:11 بمساعدة الديستي: الإطاحة بثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بالحاجب | مجتمع
بمساعدة الديستي: الإطاحة بثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بالحاجب
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الحاجب، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم صيدلانية وشخص مبحوث عنه من

''شوف تيفي''+'' و م ع''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الحاجب، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم صيدلانية وشخص مبحوث عنه من أجل الإهانة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث مكنت من توقيف الصيدلانية في حالة تلبس وهي بصدد تسليم كمية من الأقراص الطبية المخدرة داخل سيارتها لشخص يشتبه في تورطه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تم توقيف شخص ثالث يشتبه في ارتباطه هو الآخر بهذه الأنشطة الإجرامية.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش والحجز المنجزة في هذه القضية أسفرت عن ضبط 6460 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع، وثلاث سيارات، فضلا عن حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات أنشطة الاتجار في المخدرات.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين المحتملين في هذه القضية، والتي تندرج في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة المخدرات المصالح الأمنية

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