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بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 01:02 صادم وبالصور ..الشوهة صافي: شوفو حالة الطوبيسات في أكبر مدينة بالمغرب | مجتمع
صادم وبالصور ..الشوهة صافي: شوفو حالة الطوبيسات في أكبر مدينة بالمغرب
تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية المتابعة لأخبار مدينة الدار البيضاء، يومه الإثنين 30 أبريل 2018، مجموعة من الصور التي تظهر الحالة الكارثية لحافلات النقل العمومي.

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية المتابعة لأخبار مدينة الدار البيضاء، يومه الإثنين 30 أبريل 2018، مجموعة من الصور التي تظهر الحالة الكارثية لحافلات النقل العمومي.

وتفاعل العديد من النشطاء مع هذه الصور، حيث كشف أبناء مدينة الدار البيضاء عن معاناتهم اليومية خلال استخدامهم لهذه الحافلات التي تم وصفها بـ ''المهترئة''، داعين إلى ضرورة التخلص منها في القريب العاجل، وتغييرها بأسطول كبير وجديد من الحافلات المتطورة.

ومن جهة، اختار نشطاء التركيز على بعض الخطوط من بينها خط97، حيث أكد الجميع أن الحافلة الواحدة بهذا الخط، تحمل أضعاف حمولتها وهو ما يتسبب في وقوع أعطاب بها واندلاع النيران أحيانا بمحركاتها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الطوبيسات الحافلات البيضاء الخطوط

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