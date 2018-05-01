عاجل..بعد 40 يوما من وفاة والدها: طفلة كفيفة ختافات في ظروف غامصة بالبيضاء والأم ديالها غادي تحماق+صورة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن طفلة كفيفة، اختفت يومه الإثنين 30 أبريل 2018، في ظروف غامضة من منزل أسرتها المتواجد بحي أناسي بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن طفلة كفيفة، اختفت يومه الإثنين 30 أبريل 2018، في ظروف غامضة من منزل أسرتها المتواجد بحي أناسي بمدينة الدار البيضاء.

وأكدت والدة الطفلة ''مريم'' في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الإثنين، أنها وضعت قبل لحظات شكاية لدى المصالح الأمنية بأناسي معززة بصورة ابنتها ونسخة من الحالة المدنية.

وأوضحت المتحدثة أن ابنتها كفيفة، وقد أجرت مؤخرا عملية جراحية على القلب، وتسبب لها التخدير ''البنج'' في وقوع تأخر بدماغها، مشيرة إلى أن والد الطفلة فارق الحياة قبل 40 يوما.

وطالبت هذه الأم المكلومة أن تحصل على المساعدة لتعثر على فلذة كبدها التي اختفت من المنزل فجأة ودون سابق إنذار.