إحباط أكبر عملية تهريب للأخطبوط بماسة إقليم اشتوكة أيت بها ﻿

أحبطت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية ماسة إقليم اشتوكة أيت بها مساء اليوم أكبر عملية تهريب للأخطبوط، وذلك بعد توقيفها لشاحنة قادمة من مدينة سيدي إفني محملة بكميات جد هامة من هذه الثروة السمكية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أحبطت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية ماسة إقليم اشتوكة أيت بها مساء اليوم أكبر عملية تهريب للأخطبوط، وذلك بعد توقيفها لشاحنة قادمة من مدينة سيدي إفني محملة بكميات جد هامة من هذه الثروة السمكية.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن عناصر الدرك الملكي تلقت إخبارية تفيد بتواجد شاحنة محملة بكمية كبيرة من الأخطبوط بأحد المستودعات بإقليم اشتوكة أيت بها، لتقوم على إثرها مصالح الدرك الملكي بإشعار النيابة العامة، والتي أعطت أوامرها في الحين بالانتقال لمكان تواجد الشاحنة المشبوهة.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم ضبط الشاحنة وهي بصدد تفريغ حمولتها بمستودع خاص، وتم توقيف السائق، وإحالته على سرية الدرك الملكي بماسة لتعميق البحث معه بخصوص مصدر هذه الكمية الهائلة من الأخطبوط، والجهة التي كانت ستستفيد منه، فيما جرى توجيه الحمولة المحجوزة صوب ميناء أكادير.

ويعيد هذا الحادث إشكالية تهريب بعض أنواع الرخويات من المدن الجنوبية نحو مدن الشمال مع اقتراب شهر رمضان الأبرك، حيث يزداد ثمن الأسماك مما ينعش جيوب المهربين، الشيء الذي يستدعي تكثيف الجهود من لدن كافة المصالح المتدخلة في هذا الشأن للضرب بيد من حديد على المافيات، التي تستغل هذه الظرفية لتنفيذ عملياتها، واستنزاف الثروة السمكية.