عاجل..تأجيل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه ﻿

قرر القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الإثنين 30 أبريل 2018، تأجيل أشغال الجلسة إلى يوم الخميس 3 ماي 2018.

"شوف تيفي"

قرر القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الإثنين 30 أبريل 2018، تأجيل أشغال الجلسة إلى يوم الخميس 3 ماي 2018.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال جلسة يومه الإثنين، عرفت مواجهة ناصر الزفزافي بمكالمات هاتفية، جمعته ببعض الأشخاص بينهم شخص يدعى "منير" يعيش خارج أرض الوطن.

وأشار الموفد إلى أن ناصر الزفزافي وخلال رده على أسئلة القاضي علي الطرشي، كشف عن بعض المعطيات الخاصة بـ "منير"، حيث أكد أن هذا الأخير، فاعل جمعوي وله نفوذ بالبرلمان المغربي والأوروبي.