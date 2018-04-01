 عاجل..ترامب يغري دولا إفريقية بمساعدات اقتصادية مقابل التخلي عن المغرب ودعم الملف الأمريكي الخاص بمونديال 2026 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. عمود كهربائي طاح وسط الطريق بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

بالصورة.. عمود كهربائي طاح وسط الطريق بالدار البيضاء

بالصور..حادث خطير بين دراجتين ناريتين تابعتين للدرك الملكي بالقنيطرة | حوادث و حقوق

بالصور..حادث خطير بين دراجتين ناريتين تابعتين للدرك الملكي بالقنيطرة

بالأرقام.. تراجع في حالات إضراب المعتقلين في السجون المغربية ما بين سنتي 2014 و2017 | مجتمع

بالأرقام.. تراجع في حالات إضراب المعتقلين في السجون المغربية ما بين سنتي 2014 و2017

بمساعدة الديستي: الإطاحة بثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بالحاجب | مجتمع

بمساعدة الديستي: الإطاحة بثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات

وزير الشغل: الحكومة ملتزمة بالعمل على تحسين أوضاع الشغيلة وهذه هي التعويضات المادية التي سيحصل عليها الموظفون | بوليتيك

وزير الشغل: الحكومة ملتزمة بالعمل على تحسين أوضاع الشغيلة وهذه هي التعويضات المادية التي سيحصل

صادم وبالصور ..الشوهة صافي: شوفو حالة الطوبيسات في أكبر مدينة بالمغرب | مجتمع

صادم وبالصور ..الشوهة صافي: شوفو حالة الطوبيسات في أكبر مدينة بالمغرب

96,5 في المائة من ساكنة المغرب عندهم الماء الصالح للشرب | مجتمع

96,5 في المائة من ساكنة المغرب عندهم الماء الصالح للشرب

عاجل..بعد 40 يوما من وفاة والدها: طفلة كفيفة ختافات في ظروف غامصة بالبيضاء والأم ديالها غادي تحماق+صورة | مجتمع

عاجل..بعد 40 يوما من وفاة والدها: طفلة كفيفة ختافات في ظروف غامصة بالبيضاء والأم ديالها غادي

إحباط أكبر عملية تهريب للأخطبوط بماسة إقليم اشتوكة أيت بها | مجتمع

إحباط أكبر عملية تهريب للأخطبوط بماسة إقليم اشتوكة أيت بها

الصحافة والعدالة

عاجل..ترامب يغري دولا إفريقية بمساعدات اقتصادية مقابل التخلي عن المغرب ودعم الملف الأمريكي الخاص بمونديال 2026

بتاريــخ : 30 أبريل 2018 / 22:45 عاجل..ترامب يغري دولا إفريقية بمساعدات اقتصادية مقابل التخلي عن المغرب ودعم الملف الأمريكي الخاص بمونديال 2026 | دولي
عاجل..ترامب يغري دولا إفريقية بمساعدات اقتصادية مقابل التخلي عن المغرب ودعم الملف الأمريكي الخاص بمونديال 2026
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يومه الاثنين، نيجيريا وجنوب إفريقيا إلى دعم ملف الترشيح الثلاثي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2026، رابطا

"شوف تيفي"

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يومه الاثنين، نيجيريا وجنوب إفريقيا إلى دعم ملف الترشيح الثلاثي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2026، رابطا هذا الدعم على ما يبدو بمساعدة اقتصادية أمريكية.

وحسب وكالة فرانس بريس فقد قال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النيجيري محمدو بخاري "آمل أن تدعمكم جميع الدول الإفريقية ودول العالم، وأن يدعموا ترشيحنا مع كندا والمكسيك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026".

وأضافت الوكالة الفرنسية أن الرئيس الأميركي ترامب، قال: "سنرى بعناية شديدة وسنقدر كل المساعدة التي يقدمونها لنا لهذا الترشيح".

ويبدو أن دونالد ترامب، حسب "فرانس بريس"، يربط هذا الترشيح بالتجارة، موضحا قبل الحديث عن مونديال 2026، أن الولايات المتحدة تأمل أن تكون الشريك الاقتصادي المختار في القارة الإفريقية وفي العالم، قائلا: "أنتم تشاهدون ما يحدث في مجال التجارة والولايات المتحدة. إننا نحظى بالاحترام مرة أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن ترامب هدد في الأسبوع الماضي بعقوبات اقتصادية ضد الدول التي اختارت التصويت للمغرب بدل التصويت لصالح المشروع الثلاثي المسمى "يونايتد 2026".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ترامب الأمريكي عقوبات الملف الأمريكي نيجيريا إفريقيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

القبض على مغربي بمالاقا بتهمة الإرهاب | دولي

القبض على مغربي بمالاقا بتهمة الإرهاب

صادم..5 رجال تورطوا في اغتصاب جماعي لفتاة | دولي

صادم..5 رجال تورطوا في اغتصاب جماعي لفتاة

مقتل مهاجر بنغالي على يد مهاجران مغربيان بإيطاليا | دولي

مقتل مهاجر بنغالي على يد مهاجران مغربيان بإيطاليا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بي ان سبورت : أخبار وتألق المحترفين المغاربةوحديث عن مشاركة المنتخب في المونديال | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بي ان سبورت : أخبار وتألق المحترفين المغاربةوحديث عن مشاركة المنتخب في المونديال

هذا ما قاله محللوا بي ان سبورت عن استعدادات الفرق العربية للفوز بالتاج الافريقي وعن وليد أزارو | قنوات أخرى

هذا ما قاله محللوا بي ان سبورت عن استعدادات الفرق العربية للفوز بالتاج الافريقي وعن وليد أزارو

وصول شيماء عبد العزيز لأرض الوطن بعد إقصائها من ذو فويس | قنوات أخرى

وصول شيماء عبد العزيز لأرض الوطن بعد إقصائها من ''ذو فويس''

جد مُؤثر..نزلاء خيرية بنسليمان كيعيشو فالزنقة بعدما جــراو عليهم..حيث حنا يتامى شردونا واش معندناش الحق فبلادنا؟؟ | خارج البلاطو

جد مُؤثر..نزلاء خيرية بنسليمان كيعيشو فالزنقة بعدما جــراو عليهم..حيث حنا يتامى شردونا واش معندناش الحق فبلادنا؟؟

﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. عمود كهربائي طاح وسط الطريق بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
منذ 3 ساعات

بالصورة.. عمود كهربائي طاح وسط الطريق بالدار البيضاء

بالصور..حادث خطير بين دراجتين ناريتين تابعتين للدرك الملكي بالقنيطرة | حوادث و حقوق

بالصور..حادث خطير بين دراجتين ناريتين تابعتين للدرك الملكي بالقنيطرة

بالأرقام.. تراجع في حالات إضراب المعتقلين في السجون المغربية ما بين سنتي 2014 و2017 | مجتمع

بالأرقام.. تراجع في حالات إضراب المعتقلين في السجون المغربية ما بين سنتي 2014 و2017

بمساعدة الديستي: الإطاحة بثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بالحاجب | مجتمع

بمساعدة الديستي: الإطاحة بثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.