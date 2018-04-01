عاجل..ترامب يغري دولا إفريقية بمساعدات اقتصادية مقابل التخلي عن المغرب ودعم الملف الأمريكي الخاص بمونديال 2026 ﻿

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يومه الاثنين، نيجيريا وجنوب إفريقيا إلى دعم ملف الترشيح الثلاثي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2026، رابطا

"شوف تيفي"

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يومه الاثنين، نيجيريا وجنوب إفريقيا إلى دعم ملف الترشيح الثلاثي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2026، رابطا هذا الدعم على ما يبدو بمساعدة اقتصادية أمريكية.

وحسب وكالة فرانس بريس فقد قال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النيجيري محمدو بخاري "آمل أن تدعمكم جميع الدول الإفريقية ودول العالم، وأن يدعموا ترشيحنا مع كندا والمكسيك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026".

وأضافت الوكالة الفرنسية أن الرئيس الأميركي ترامب، قال: "سنرى بعناية شديدة وسنقدر كل المساعدة التي يقدمونها لنا لهذا الترشيح".

ويبدو أن دونالد ترامب، حسب "فرانس بريس"، يربط هذا الترشيح بالتجارة، موضحا قبل الحديث عن مونديال 2026، أن الولايات المتحدة تأمل أن تكون الشريك الاقتصادي المختار في القارة الإفريقية وفي العالم، قائلا: "أنتم تشاهدون ما يحدث في مجال التجارة والولايات المتحدة. إننا نحظى بالاحترام مرة أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن ترامب هدد في الأسبوع الماضي بعقوبات اقتصادية ضد الدول التي اختارت التصويت للمغرب بدل التصويت لصالح المشروع الثلاثي المسمى "يونايتد 2026".