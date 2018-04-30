خطير وبالصور..بعد أيام من مقتل تلميذة بسبب عمود: سقوط أعمدة كهربائية أخرى بالخميسات ﻿

شهد دوار الشيخ بمدينة الخميسات، صباح يومه الإثنين، سقوط ثلاثة أعمدة كهربائية دفعة واحدة، وهو ما شكل خطرا على حياة المواطنين.

"شوف تيفي"

شهد دوار الشيخ بمدينة الخميسات، صباح يومه الإثنين، سقوط ثلاثة أعمدة كهربائية دفعة واحدة، وهو ما شكل خطرا على حياة المواطنين.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" من مصدر مطلع، فإن ساكنة الدوار المذكور، تفاجأت بسقوط الأعمدة الكهربائية، ما خلف وقوع خسائر مادية بسيارتين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحالة "المهترئة" لهذه الأعمدة الكهربائية، كانت سببا في سقوطها، داعيا المسؤولين إلى التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن سقوط عمود كهربائي، الأسبوع الماضي بمدينة الخميسات، خلف مصرع تلميذة في عمر الزهور وهو ما أثار غضب ساكنة مدينة الخميسات.