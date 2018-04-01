التفاصيل الكاملة الخاصة بزيارة الملك محمد السادس لبرازافيل ﻿

أصدرت المملكة المغربية وجمهورية الكونغو بيانا مشتركا ، اليوم الاثنين، في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس، ، لجمهورية الكونغو.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أصدرت المملكة المغربية وجمهورية الكونغو بيانا مشتركا ، اليوم الاثنين، في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس، ، لجمهورية الكونغو.

وحسب النص الكامل للبيان المشترك فبدعوة من دونيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، قام الملك محمد السادس ملك المغرب، من 28 إلى 30 أبريل 2018، بزيارة رسمية لبرازافيل على رأس وفد رفيع المستوى، وحضر بصفته ضيفا خاصا، القمة الأولى لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، التي انعقدت يوم 29 أبريل 2018، وفي جو أخوي، أجرى قائدا البلدين مباحثات مثمرة، قاما خلالها بتبادل واسع لوجهات النظر، والتي تميزت بتطابق مواقفهما حول العلاقات الثنائية وكذا حول القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، جدد قائدا البلدين تأكيد عزمهما الراسخ على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العميقة، القائمة بين البلدين الشقيقين، بغية جعلها نموذجا للتعاون جنوب -جنوب البين -إفريقي.

وأشار البيان إلى أن قائدي البلدين، أشادا بافتتاح سفارة المملكة المغربية بجمهورية الكونغو، والتي تشكل رافعة لتطوير المبادلات والتعاون بين البلدين، ونوه الملك محمد السادس بالمبادرات الشجاعة للرئيس دونيس ساسو نغيسو، والرامية إلى إشاعة السلم بعموم البلاد وإعطاء دفعة جديدة لتنمية جمهورية الكونغو، مؤكدا له دعم المملكة المغربية لمشاطرة تجربتها وخبرتها في مجال التنمية السوسيو -اقتصادية، البشرية والثقافية.

ونوه الملك محمد السادس، أيضا، بالدور الذي يضطلع به الرئيس دونيس ساسو نغيسو داخل المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، ومنطقة البحيرات الكبرى، وكذا في تسوية الأزمات، لاسيما بجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا.

من جانبه، أشاد الرئيس دونيس ساسو نغيسو بالتقدم الذي أحرزته المملكة المغربية في مختلف المجالات ورحب بريادة الملك محمد السادس في مجال السلام، والاستقرار والتنمية المستدامة بإفريقيا.

وأشاد الرئيس دونيس ساسو نغيسو بالجهود المبذولة من طرف الملك محمد السادس من أجل التنفيذ الفعلي للمهمة التي أسندت له من طرف الرؤساء الأفارقة باعتباره رائدا في مجال الهجرة، مشيدا بالسياسة المغربية في هذا المجال.

وأكد الطرفان على ضرورة تعزيز وتنويع التعاون الثنائي في عدد من المجالات (تطوير وحماية الاستثمارات، عدم الازدواج الضريبي، الصحة، الفلاحة/تربية المواشي، الصيد البحري/تربية الأحياء البحرية، تعليم/لوجيستيك، طاقة/طاقة متجددة، سياحة وتكوين الأطر)، وإغناء الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات المغربية –الكونغولية -وفي هذا الصدد، ترأس الملك محمد السادس و الرئيس دونيس ساسو نغيسو، حفل التوقيع على 14 اتفاقية ثنائية، من شأنها هيكلة التعاون بين حكومتي ورجال أعمال البلدين.

وخلال الزيارة، أعطى قائدا البلدين انطلاقة أشغال إنجاز محطة مجهزة لتفريغ السمك، بميناء يورو ببرازفيل، وأكد الملك محمد السادس و الرئيس دونيس ساسو نغيسو على الدور المحوري للقطاعين الخاصين بالبلدين في النهوض بتطوير العلاقات الثنائية. وفي هذا الصدد أعطى قائدا البلدين توجيهات استراتيجية لكي يعمل الفاعلون الاقتصاديون بالبلدين على تنسيق جهودهم لإرساء شراكة رابح -رابح.

وأعرب قائدا البلدين عن انشغالهما العميق إزاء تصاعد التطرف والإرهاب في العالم، لاسيما بأفريقيا، ما يشكل تحديا أساسيا ذا طبيعة أمنية وثقافية واجتماعية واقتصادية، في الوقت نفسه. وفي هذا الإطار، جددا التزامهما بدعم كافة المبادرات الإقليمية والجهوية والدولية، الرامية للتصدي بحزم لهذه الآفة.

وأشاد الرئيس دونيس ساسو نغيسو بجهود المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه للنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء. ونوه بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كأساس لتسوية هذا النزاع، معربا عن الدعم القوي لجمهورية الكونغو لدور منظمة الأمم المتحدة كإطار توافقي يشرف على المسلسل، الذي يتعين أن يفضي إلى تسوية نهائية لهذه القضية.

ورحب الرئيس دونيس ساسو نغيسو بانتخاب المملكة المغربية بمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن ذلك يعكس الثقة والتقدير اللذين تكنهما إفريقيا للمغرب، تحت القيادة النيرة للملك محمد السادس.

وأعرب قائدا البلدين عن إرادتهما للتشاور وتنسيق مواقفهما داخل الملتقيات والمنتديات الإقليمية والدولية، وذلك من أجل المساهمة في انبثاق شراكات جنوب -جنوب، تشجع التنمية وإقلاع القارة الإفريقية.

وجدد قائدا البلدين التأكيد على التزامهما للنهوض بالتنمية المستدامة ومحاربة التغيرات المناخية.

وحرص الرئيس دونيس ساسو نغيسو على الإشادة عاليا بالريادة التي أبان عنها المغرب، كبلد مضيف لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية "كوب 22"، وقمة العمل الإفريقية. وأشاد قائدا البلدين بنجاح هذين اللقائين اللذين وضعا الانشغالات والمطالب الإفريقية المشروعة في مجال التغير المناخي، في صلب الأجندة الدولية.

وأشاد الملك بالجهود المتواصلة التي يبذلها الرئيس دونيس ساسو نغسيو لفائدة المحافظة على البيئة، بهدف جعلها مكونا أساسيا للتنمية.

و أشاد الرئيس دونيس ساسو نغسيو بوضع الشريك المؤسس للمملكة المغربية داخل مبادرة "الصندوق الأزرق لحوض الكونغو"، وعبر عن سعادته بهذا الصدد، بالتوقيع في الرباط بتاريخ 12 مارس 2018، على مذكرة التفاهم المتعلقة بإنجاز دراسة تمهيدية الصندوق الأزرق لحوض الكونغو والتوقيع ببرازافيل، في 29 أبريل 2018، على البروتوكول المؤسس للجنة المناخ بحوض الكونغو.

و في هذا الإطار، هنأ الملك محمد السادس الرئيس دنيس ساسو نغسيو على نجاح القمة الأولى لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، التي عقدت في 29 أبريل 2018 ببرازافيل. ومن جهته، حرص الرئيس دونيس ساسو نغسيو على التعبير عن تشكرات الشعب والحكومة الكونغوليين على الدعم والمواكبة اللذين استفادت منها بلاده من طرف المغرب، من أجل الانعقاد الجيد لهذه القمة.

وفي ختام الزيارة، عبر الملك محمد السادس للرئيس، وللحكومة والشعب الكونغوليين، عن تشكراته العميقة على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة، اللذين خصصا له، وكذا للوفد المرافق له.

وجدد الملك محمد السادس للرئيس دونيس ساسو نغسيو الدعوة للقيام بزيارة رسمية للمملكة المغربية. وقبل الرئيس دونيس ساسو نغسيو هذه الدعوة الكريمة، التي سيتم تحديد تاريخها باتفاق مشترك عن طريق القنوات الدبلوماسية.