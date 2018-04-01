تفاصيل صادمة عن اختطاف شابين لتلميذة من أمام ثانوية بسبت الكردان بتارودانت على متن سيارة وإغتصابها ﻿

تعرضت تلميذة قاصرة تدرس بثانوية ''العرفان'' التأهيلية بمنطقة سبت الكردان نهاية الأسبوع الماضي لعملية اختطاف واغتصاب من طرف شابين باستعمال سيارة خفيفة.

شوف تيفي:تارودانت

تعرضت تلميذة قاصرة تدرس بثانوية "العرفان" التأهيلية بمنطقة سبت الكردان نهاية الأسبوع الماضي لعملية اختطاف واغتصاب من طرف شابين باستعمال سيارة خفيفة.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن القاصرة تفاجأت بشابين مجهولين يقفان بمحاذاة الثانوية التي تتابع دراستها بها ويطالبان منها الركوب معهما في سيارتهما لتمضية بعض الوقت والتعارف، وبعدما لم تستجب لطلبهما ترجلا نحوها وأرغماها على الركوب بالقوة ومغادرة المكان.

وأضافت ذات المصادر، أن الشابين اقتادا الضحية صوب منطقة خلاء وعمدا إلى نزع ملابسها واغتصابها بوحشية قبل أن يقوما بالتخلص منها في وضعية نفسية جد متأزمة ويلوذان بالفرار نحو وجهة مجهولة.

هذا وبعد تعرض الضحية للاغتصاب عثر عليها بعض المواطنين الذين قاموا بإخطار السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي بالواقعة والذين استنفروا مختلف فرقهم من أجل تحديد هوية المشتبه بهما وتوقيفهما.

وبناء على الأوصاف التي قدمتها الضحية لعناصر الدرك الملكي باشرت تحرياتها وأبحاثها الميدانية، التي مكنت من الاهتداء للشابين وقامت بتوقيفهما، وأحيلا معا على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما بخصوص المنسوب إليهما، في انتظار تقديمهما في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير.