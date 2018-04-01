''ناصر الزفزافي'' يتهم الفرقة الوطنية بقلب العبارات وممثل النيابة العامة يرد عليه ويلقنه درسا في اللغة واللسانيات ﻿

اتهم ''ناصر الزفزافي'' الفرقة الوطنية بقلب العبارات والتلاعب بتفريغ المكالمات الهاتفية التي يتورط من خلالها في أحداث الحسيمة ، وهو ما جعل ''حكيم الوردي'' ممثل النيابة العامة يتدخل بهدوء موضحا أن

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اتهم ''ناصر الزفزافي'' الفرقة الوطنية بقلب العبارات والتلاعب بتفريغ المكالمات الهاتفية التي يتورط من خلالها في أحداث الحسيمة ، وهو ما جعل ''حكيم الوردي'' ممثل النيابة العامة يتدخل بهدوء موضحا أن الترجمة هي مجال معني به اللسانيون، وأن اللغة مسكن الكاهن، مضيفا أن اللسانيين يقولون إن الترجمة خيانة للنص، وأن كل ترجمة لن تعطي المعنى الأصلي.



وفي ذات السياق أضاف الوردي في رده على الزفزافي أن عناصر الفرقة الوطنية تذيل محاضر الترجمة بعبارة تشير إلى أنها ترجمة تقريبية، وأن هذا لا يعني أن الفرقة الوطنية أرادت بالمتهمين شرا.



هذا ولا زالت محكمة الاستئناف تواصل استماعها في هذه اللحظات إلى الزفزافي وتواجهه بالإثباتات من مكالمات هاتفية وفيديوهات سبق وبثها وتلفظ من خلالها بالعديد من الكلمات التحريضية إبان ما يصطلح عليه بحراك الريف.