ســار للمغاربة..ارتفاع الدرهم مقابل الدولار ﻿

أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، عن ارتفاع الدرهم بنسبة 0,59 في المائة مقابل الأورو، وانخفاضه بـ 0,86 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و25 أبريل 2018.

شـــوف تيفي:

أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، عن ارتفاع الدرهم بنسبة 0,59 في المائة مقابل الأورو، وانخفاضه بـ 0,86 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و25 أبريل 2018.

وأبرز البنك المركزي أنه خلال هذه الفترة، بلغ صافي الاحتياطات الدولية 229,9 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، غير أنها عرفت انخفاضا بـ 6,4 في المائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أنه خلال نفس الفترة لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات.

وبخصوص تدخلاته في السوق النقدي، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 54 مليار درهم، منها 51 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و3 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأضاف المصدر ذاته أنه ما بين 19 إلى 25 أبريل، استقر المعدل البنكي في 2,26 بالمائة، في حين انتقل حجم المبادلات من 5,8 مليار درهم إلى 4 مليار درهم.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" ارتفع خلال نفس الفترة بنسبة 0,5 بالمائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 4,5 في المائة، مشيرا إلى أن حجم المبادلات الإجمالي بلغ 309 مليون درهم، مقابل 478,1 مليون درهم خلال الأسبوع المنصرم.

وعلى مستوى السوق المركزي، أوضح المصدر ذاته، أن رقم المعاملات بلغ 59,4 مليون درهم كمعدل مقابل 93,8 مليون درهم خلال أسبوع سابق.