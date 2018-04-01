عاجل..تأجيل أشغال محاكمة توفيق بوعشرين للمُداولة ﻿

قررالقاضي بوشعيب فريح قبل قليل من يومه الإثنين 30 أبريل 2018، تأجيل أشغال محاكمة توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة إلى يوم الخميس 3 ماي 2018.

"شوف تيفي"

قررالقاضي بوشعيب فريح قبل قليل من يومه الإثنين 30 أبريل 2018، تأجيل أشغال محاكمة توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة إلى يوم الخميس 3 ماي 2018.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي بوشعيب فريح، اتخذ هذا القرار من أجل المداولة في الطلبات الأولية والدفوع الشكلية المقدمة من هيئة الدفاع عن بوعشرين ومن هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني.

تجدر الإشارة إلى أن جلسة يومه الإثنين، عرفت ترافع المحامية مليكة اللامي المكلفة بالدفاع عن بوعشرين، حيث ردت على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية المقدمة من هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، وعلقت على تدخل ممثل النيابة العامة.