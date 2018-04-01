 هذا ما قررته محكمة الاستئناف بالبيضاء في قضية البرلماني المتهم باغتصاب موظفة بوزارة الأوقاف ﻿
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الصحافة والعدالة

هذا ما قررته محكمة الاستئناف بالبيضاء في قضية البرلماني المتهم باغتصاب موظفة بوزارة الأوقاف

بتاريــخ : 30 أبريل 2018 / 19:32 هذا ما قررته محكمة الاستئناف بالبيضاء في قضية البرلماني المتهم باغتصاب موظفة بوزارة الأوقاف | بوليتيك
هذا ما قررته محكمة الاستئناف بالبيضاء في قضية البرلماني المتهم باغتصاب موظفة بوزارة الأوقاف
بعد فتح الملف من جديد ، قضت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يومه الاثنين بعدم الاختصاص في المطالب المدنية التي تقدمت بها مليكة السليماني، الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون

 "شوف تيفي" م. القــاسمي

 بعد فتح الملف من جديد ، قضت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يومه الاثنين بعدم الاختصاص في المطالب المدنية التي تقدمت بها مليكة السليماني، الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأجل التعرض على الحكم القاضي ببراءة حسن عارف، رئيس بلدية عين عودة وعضو بالبرلمان عن حزب الاتحاد الدستوري بدائرة الصخيرات تمارة من تهمتي اغتصابها وفض بكارتها .

 ويأتي حكم القاضي الحسن الطلفي بعد قرار محكمة النقض والإبرام بالرباط والقاضي بإعادة النظر مرة أخرى في الملف ، الذي لا زال يروج في محاكم المملكة بين البراءة والإدانة على إثر تهمة الاغتصاب وفض البكارة .

 هـــذا وسبق وقضت نفس المحكمة بتبرئة حسن عارف، رئيس بلدية عين عودة، بعدما أدين بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم، وهو ما يعني عدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم ببراءته وبعدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة، وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والطرف المدني صائر الدعوى المدنية التابعة.

 وجدير بالذكــر أن هذا الملف يعود إلى بداية 2010 عندما تقدمت الضحية بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تمارة، تشتكي تعرضها للاغتصاب من طرف البرلماني في أواخر سنة 2009، وهو ما عجل بتحريك الملف إلى حدود الآن.

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شوف تيفي المحكمة الدار البيضاء برلماني موظفة الأوقاف والشؤون الإسلامية

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