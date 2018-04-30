بالصورة.. الفرحة بالقصر الملكي ﻿

تحتفل العائلة الملكية الشريفة، يومه الإثنين 30 أبريل 2018، بعيد ميلاد الأميرة المدللة للا سكينة، المزدادة في 30 أبريل 1986.

"شوف تيفي"

تحتفل العائلة الملكية الشريفة، يومه الإثنين 30 أبريل 2018، بعيد ميلاد الأميرة المدللة للا سكينة، المزدادة في 30 أبريل 1986.

ونشر مهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس، على حسابه بالفيسبوك، صورة للأميرة للا سكينة رفقة والدتها الأميرة للا مريم، أرفقها بتدوينة، كتب بها: "عيد ميلاد سعيد يا صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة سكينة ، الله يبارك فعمرك ويصوبلك ليام يا ربي ويخلينا و يحفظ لينا الشريفة لالة مريم و يبارك فعمر الشريفة لالة أية والشريف مولاي الحسن".

وفور نشر بنكيران لهذه الصورة، تفاعل آلاف المغاربة معها، حيث تقدم الجميع بالتهاني والتبريك للأميرة للاسكينة ولجميع أفراد الأسرة العلوية الشريفة.