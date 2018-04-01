بالفيديو..بعد وفاتها: الجسمي يكشف حقيقة قتل الفنانة المغربية وئام دحماني ﻿

نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي، عبر حسابه بالإنستغرام، نهاية الأسبوع المنصرم، مقطع فيديو، نفى من خلاله ما تداولته مجموعة من الصفحات بخصوص مقتل الفنانة الراحلة ''وئام

"شوف تيفي"

نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي، عبر حسابه بالإنستغرام، نهاية الأسبوع المنصرم، مقطع فيديو، نفى من خلاله ما تداولته مجموعة من الصفحات بخصوص مقتل الفنانة الراحلة "وئام دحماني".

وأكد الإعلامي الإماراتي المعروف أن المغربية "وئام دحماني" فارقت الحياة بعد إصابتها بأزمة قلبية، نافيا قتلها بفندق بأبو ظبي، واصفا الخبر الذي نشرته إحدى الصفحات بالعاري عن الصحة.

وشدد الجسمي على أن الحكومة الإماراتية متمثلة في وزارة الداخلية قادرة على الإعلان عن أي خبر يتعلق بقضية الدحماني سواء مقتل أو انتحار أو وفاة طبيعية.