بعد جيروم بواتينع.. مهاجم بايرن ميونخ غائب عن إياب ريال مدريد ﻿

تأكد رسميا يومه الإثنين غياب مهاجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أريان روبن عن إياب نصف نهائي منافسات دوري أبطال أروربا.

شوف سبور

تأكد رسميا يومه الإثنين غياب مهاجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أريان روبن عن إياب نصف نهائي منافسات دوري أبطال أروربا.

وجاء ذلك عقب تعرض نجم النادي البافاري لإصابة قوية على مستوى الساق خلال مباراة الذهاب أمام النادي الملكي أرغمته مغادرة الملعب في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

وإضافة إلى روبن سيغيب أيضا المدافع جيروم بواتينغ عن المباراة المذكورة نظرا للإصابة التي تعرض لها هو الآخر والتي ستبعده عن الميادين لمدة طويلة.

جدير بالذكر، أن مباراة الإياب بين بايرن ميونخ وريال مدريد ستجرى يوم غد الثلاثاء بملعب سانتياغو بيرنابيو على الساعة السابعة و 45 دقيقة بتوقيت غرينتيش.