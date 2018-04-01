بالفيديو..لطيفة رأفت تغني أغنية ''حتا لقيت اللي تبغيني'' ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات مقطع فيديو، يومه الإثينن، ظهرت به الفنانة لطيفة رأفت رفقة مجموعة من الفتيات وهي تؤدي أغنية ''حتا لقيت اللي تبغيني'' والتي خلقت الحدث خلال الأسبوعين الماضيين.

''شوف تيفي''



نشرت مجموعة من الصفحات مقطع فيديو، يومه الإثينن، ظهرت به الفنانة لطيفة رأفت رفقة مجموعة من الفتيات وهي تؤدي أغنية ''حتا لقيت اللي تبغيني'' والتي خلقت الحدث خلال الأسبوعين الماضيين.



وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث ركز الجميع على شكل الفنانة لطيفة رأفت، مؤكدين على أنها حافظت على جمالها وابتسامتها بالرغم من تقدمها في السن .



ومن جهة أخرى، طالب بعض النشطاء الفنانة لطيفة رأفت بتقديم الدعم الفني للفنان الصاعد ''يونس بولماني''، وتمكينه من المشاركة في السهرات التي تحييها داخل وخارج المغرب.



