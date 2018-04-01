مثير .. المدرب الجزائري بنشيخة طلع ليه الدم في بلادو: ''في المغرب يحتارموني وفي الجزائر يسبوني '' ﻿

كشف ا لمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، نهاية الأسبوع المنصرم، عن عدم قدرته على تقبل الشتائم، الموجهة له من طرف أنصار فريق''وفاق سطيف'' الذي أشرف على تدريبه مؤخرا.

''شوف تيفي''

كشف ا لمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، نهاية الأسبوع المنصرم، عن عدم قدرته على تقبل الشتائم، الموجهة له من طرف أنصار فريق''وفاق سطيف'' الذي أشرف على تدريبه مؤخرا.

وحسب موقع ''النهار'' الجزائري فقد قال بن شيخة للقناة الإذاعية الأولى :''ماعندناش الزهر في بلادنا، وفي المغرب مثلا، لايقولون لي حتى الدزيري'' لكي لا أشعر بأني غريب''.

وأضاف بنشيخة:''منذ سنوات مضت كنت شابا وفقيرا، وحينها عفست على قلبي وتجاهلت السب والشتم، ولكن الوضع تغيّر.الآن أنا أب وأبنائي يدرسون، ولست بحاجة للعمل في مثل هذه الظروف، للأسف في بلادنا الجميع أصبح يُحب الرداءة''.