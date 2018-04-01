أرباب المقاهي والمطاعم ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الدار البيضاء ﻿

كشفت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الخميس 2 ماي 2018، أمام مقر الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ابتداء من الساعة 11 صباحا، وذلك للاحتجاج على فرض مجلس

"شوف تيفي"

كشفت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الخميس 2 ماي 2018، أمام مقر الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ابتداء من الساعة 11 صباحا، وذلك للاحتجاج على فرض مجلس المدينة رسوم جبائية جديدة، تتعلق برسم الاستغلال المؤقت للملك العمومي، ورسم ضريبة على المشروبات، ما يؤثر سلبا على المقاهي والمطاعم، ودفع بعضها نحو الإفلاس.

وحسب بيان صادر عن الجمعية، توصلت به " شوف تيفي" فسيشارك في الوقفة الاحتجاجية، التي تتزامن مع انعقاد دورة المجلس، أكثر من 2500 محتج من أرباب مقاهي ومطاعم الدار البيضاء، مؤازرين بزملائهم بالمدن المجاورة.

و أشار البيان أن المكتب الوطني للجمعية، بعث مراسلات عدة إلى عمدة الدار البيضاء، لطلب لقاء، وتفعيل آلية التشاور العمومي، وتبرير الزيادات التي أقرها القرار الجبائي الأخير، إلا أن عمدة المدينة ارتأى عدم الاستجابة إلى مراسلات الجمعية، ما يتنافى ودستور المملكة، الذي ينص على تفعيل التشاور العمومي.

وأكد البيان أن الجمعية ربطت الاتصال بكل الأحزاب السياسية، وممثلي الأمة في المؤسسة التشريعية لإقناعها، ووضعها في الصورة، أمام الواقع المزري والمزعج الذي وصل إليه القطاع بالكامل جراء ازدواجيات الضرائب والرسوم، التي بلغت حوالي 14 ضريبة ورسم، وكذلك القرارات التي اتخذتها مجموعة من المجالس، من بينها مجلس مدينة الدار البيضاء، مبرزة أن المكتب الوطني للجمعية، حمل المجالس الجماعية المسؤولية لما يمكن أن يؤول إليه القطاع الذي يعتبر حيويا، كما حمل المسؤولية لكل الأحزاب، متسائلا "عن سبب عدم اهتمامها بهذا القطاع الذي يهم شريحة واسعة من المستثمرين الذاتيين، وكذا الشغيلة، مليون ونصف المليون عامل، التي تشتغل بالقطاع الذي يعد مصدر رزقها، والتي تفوق المؤسسات الكبرى، لا من جانب الاستثمار ولا من جانب التشغيل ولا المساهمة في الاقتصاد الوطني ولا من حيث تقديم كل أنواع الخدمات للصالح العام، وسد الخصاص الكبير الذي تعاني منه كل مدننا من حيث غياب الفضاءات الترفيهية".

وأوضح المكتب الوطني أن أرباب المقاهي والمطاعم على أتم الاستعداد لخوض كل المعارك النضالية، بما في ذلك تسليم مفاتيح محلاتهم الى المجالس الجماعية وتحميلهم المسؤولية الكاملة، لما سيؤول إليه القطاع، بعد فرض ضريبة على رأس المال.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المجالس الجماعية، من ضمنها مجلس جماعة الدار البيضاء، فرض ضريبة المشروبات 10% على الدخل أي على رأس المال، وليس على الأرباح، علما أن المقاهي والمطاعم تؤدي ضريبة الأرباح، وهي 20%، فيما أن العلامات التجارية التي تشتغل في القطاع نفسه، مثل ماكدونالد، والفرونشيس، مثل طاكوس ايس. Ice لا تودى إلا 10%، رغم أن مداخيلها لا تقارن مع المقاهي العادية.