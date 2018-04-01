عاجل.. الملك محمد السادس يغادر برازافيل في ختام زيارة عمل وصداقة لجمهورية الكونغو ﻿

غادر الملك محمد السادس ، برازافيل بعد زوال اليوم الاثنين، وذلك في ختام زيارة عمل وصداقة إلى جمهورية الكونغو، تميزت أيضا بمشاركته في أشغال القمة الأولى للجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو.

"شوف تيفي":(و.م.ع)

غادر الملك محمد السادس ، برازافيل بعد زوال اليوم الاثنين، وذلك في ختام زيارة عمل وصداقة إلى جمهورية الكونغو، تميزت أيضا بمشاركته في أشغال القمة الأولى للجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو.

وكان في توديع الملك بمطار مايا مايا الدولي ببرازافيل، رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو.

واستعرض الملك والرئيس الكونغولي تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على الملك عدد من أعضاء الحكومة الكونغولية، فيما تقدم للسلام على الرئيس دونيس ساسو نغيسو أعضاء الوفد الرسمي المرافق للملك.

وكان الملك قد ألقى أمس الأحد خطابا في افتتاح القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، قبل أن يوقع الملك على البروتوكول المؤسس للجنة المناخ لحوض الكونغو.

كما حضر الملك محمد السادس، بهذه المناسبة، مأدبة الغداء الرسمية التي أقامها الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو على شرف قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في القمة، قبل أن يستقبل الملك رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو.

كما تضمن برنامج زيارة الملك، اليوم الاثنين، إجراء مباحثات على انفراد مع الرئيس دونيس ساسو نغيسو بقصر الشعب ببرازافيل، قبل أن يترأس قائدا البلدين مراسم التوقيع على 14 اتفاقات للتعاون الثنائي تشمل مجالات مختلفة.

إثر ذلك، أعطى الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو، بميناء يورو للشعب ببرازافيل، انطلاقة أشغال إنجاز مشروع محطة مجهزة لتفريغ السمك.