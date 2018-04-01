عاجل..انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ومواجهته بمكالمة هاتفية خطيرة ﻿

انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين 30 أبريل 2018، أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للمعتقل ناصر الزفزافي.

"شوف تيفي"

انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين 30 أبريل 2018، أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للمعتقل ناصر الزفزافي.



وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، واجه ناصر الزفزافي بمكالمة هاتفية جمعته بشخص مقيم خارج أرض الوطن يدعى "منير"، ووجه له مجموعة من الأسئلة بخصوص العلاقة التي تجمعه بهذا الشخص.



وأشار الموفد إلى أن ناصر الزفزافي وخلال رده على أسئلة القاضي علي الطرشي، قال إن "منير" فاعل جمعوي معروف بدفاعه عن أبناء الجالية خارج أرض الوطن بنفوذه بالبرلمانين المغربي والأوروبي، وقد ربط الاتصال به، نظرا للعلاقة الطيبة التي تجمعه بأبناء الحسيمة، ولأن سلامة "الزفزافي" وباقي نشطاء حراك الريف تهمه.



وأبرز الموفد أن ناصر الزفزافي، تطرق إلى بعض الأمور، حيث اتهم بعض الجهات بمحاولة تأجيج الوضع بالحسيمة وتحويل الحراك السلمي إلى تخريب وعنف، من طرف بعض الدكاكين السياسية للحفاظ على مصالحها بالمدينة.