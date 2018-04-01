حالة اختفاء.. مهاجر مغربي يعاني مرض الزهايمر رحلوه للمغرب وخلاوه بوحدو فالمطار ﻿

علمت شوف تيفي أن شابا يدعى محمد بوطوال ينحدر من مدينة الفقيه بنصالح تغيب عن الأنظار لأزيد من 25 يوما.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن شابا يدعى محمد بوطوال ينحدر من مدينة الفقيه بنصالح تغيب عن الأنظار لأزيد من 25 يوما.

وحسب ما كشفت عنه عائلة المُتغيب لشوف تيفي، فإن ابنهم العشريني الذي يعاني من مرض الزهايمر كان مهاجرا بإيطاليا قبل أن يتم ترحيله دون علم عائلته المتواجدة بالفقيه بنصالح.

وأضافت ذات المصادر، أن المعني بالأمر أصيب بمرض الزهايمر منذ شهرين بإيطاليا، ليتقرر ترحيله إلى المغرب وتركه وحيدا بالمطار دون تواجد عائلته معه على الرغم من وضعيته الصحية الحرجة.

هذا وطالبت عائة المتغيب من المحسنين والمسؤولين التدخل لإيجاد ابنهم المتغيب وعودته إلى حضن العائلة وبهذا يرجى الاتصال بالرقم التالي : 0654643690.