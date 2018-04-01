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مؤلم..العثور على طفل عندو 11 سنة مشنوق في شجرة بزاكورة

بتاريــخ : 30 أبريل 2018 / 17:58 مؤلم..العثور على طفل عندو 11 سنة مشنوق في شجرة بزاكورة | حوادث و حقوق
مؤلم..العثور على طفل عندو 11 سنة مشنوق في شجرة بزاكورة
اهتز دوار ''ركاب النتل'' التابع لجماعة ''ترنانة'' بزاكورة، مساء أمس الأحد، على وقع العثور على طفل، معلقا إلى شجرة بعيدة عن منزل أسرته.

"شوف تيفي"

اهتز دوار "ركاب النتل" التابع لجماعة "ترنانة" بزاكورة، مساء أمس الأحد، على وقع العثور على طفل، معلقا إلى شجرة بعيدة عن منزل أسرته.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الطفل الذي عثر عليه جثة هامدة يبلغ من العمر 11 سنة، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية، تشير إلى أن الأمر يتعلق بانتحار.

وأوضح ذات المصدر أن ظروف وملابسات النازلة ما تزال مجهولة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، وقد فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا للكشف عنها، مشيرا إلى أن جثة الطفل تم نقلها إلى مستشفى مدينة ورزازات لإخضاعها للتشريح الطبي.

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