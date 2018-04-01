عــــاجل: حـــكم غير متوقع على الممرض الي صوراتو طالبة كيتحرش بها وسط السبيطار و هاشنو وقع فالمحكمة ﻿

قضت المحكمة الابتدائية بقلعة سراغنة يومه الإثنين بالحبس النافذ لمدة شهر في حق الممرض الذي صورته طالبة جامعية و هو يتحرش بها داخل مستشفى عمومي بنفس المدينة.

شـــوف تيفي:

قضت المحكمة الابتدائية بقلعة سراغنة يومه الإثنين بالحبس النافذ لمدة شهر في حق الممرض الذي صورته طالبة جامعية و هو يتحرش بها داخل مستشفى عمومي بنفس المدينة.

كما أدانت المحكمة، الممرض بأداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم في محاكمة دامت لأزيد من 3 ساعات.

و حسب ما عاينت "شوف تيفي" أصيبت الطالبة التي صورت الفيديو بنوبة مفاجئة و فقدت الوعي مباشرة بعدما نطق المحامي بالحكم.

و معلوم أن طالبة جامعية كانت قد صورت بكاميرا هاتفها النقال،الممرض المذكور و هو يتحرش بها و يطالبها بممارسة الجنس مقابل مبلغ 400 درهم.