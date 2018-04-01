أطباء القطاع العام مع عدم الاستجابة لمطالبهم يستمرون في التصعيد ﻿

قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج النضالي التصعيدي بداية بأسبوع غضب طبيب القطاع العام من 7 إلى 13 ماي، تليها وقفة وطنية

شوف تيفي

قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج النضالي التصعيدي بداية بأسبوع غضب طبيب القطاع العام من 7 إلى 13 ماي، تليها وقفة وطنية مع اعتصام يوم 13 ماي أمام وزارة الصحة، وفي 23 و 24 من شهر ماي سيقوم أطباء القطاع العام بإضراب وطني باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وقد اتخذت هذا القرار بعد جولة الحوار الأخيرة بين وزارة الصحة والنقابة المستقلة التي تمحورت حول سبل إيجاد حلول عاجلة للملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة المستقلة، ونظرا لعدم التعاطي مع الملف بشكل إيجابي وعملي ومسؤول بالإضافة إلى الاقتطاعات من أجور الأطباء.

وعن هذا التصعيد أكد لنا الدكتور رضا بنسليم الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام فرع الدار البيضاء أن هذا التصعيد الغاية منه خدمة الطبيب والمواطن فمن حق الطبيب العمل في ظروف ملائمة كما من حق المواطن العلاج بإمكانيات معقولة ، مشيرا أن المستشفيات العمومية تشهد حالة السكتة القلبية التي تعاني ندرة الموارد البشرية كذلك الافتقار للأجهزة الطبية مستشهدا بحالتي وفاة شهدتهما منطقة الحي الحسني في أسبوع واحد نتيجة الافتقار للأجهزة الطبية.

وعن الاقتطاعات التي طالت أجور أطباء القطاع العام اعتبرها الدكتور بنسليم بالمجحفة و"لا تستند لأي سند قانوني ومثل هذه الأساليب هي غير مقبولة الأمر الذي دفعنا لإحالة الملف على أنظار المحاكم الإدارية لتنظر في الموضوع"، مبرزا أن المبلغ الإجمالي للاقتطاعات مهم وقد تم اقتطاع مبلغ ما بين 500 و 1800 درهم للطبيب الواحد.

وأكد الدكتور بنسليم أنه " في حالة عدم التعاطي مع الملف المطلبي بشكل مسؤول والاستجابة للمطالب المشروعة التي تقدم بها فسيستمر التصعيد وقد يصل لاستقالة جماعية فهذه الخطوة هي في طور المناقشة والدراسة".