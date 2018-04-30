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سابقة...الدعم العمومي يدفع نادي لكرة القدم بإقليم تارودانت لتنظيم مسيرة احتجاجية...تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 30 أبريل 2018 / 17:17 سابقة...الدعم العمومي يدفع نادي لكرة القدم بإقليم تارودانت لتنظيم مسيرة احتجاجية...تفاصيل مثيرة | سبور
سابقة...الدعم العمومي يدفع نادي لكرة القدم بإقليم تارودانت لتنظيم مسيرة احتجاجية...تفاصيل مثيرة
خلف توزيع الدعم على الأندية الرياضية بمنطقة ''سبت الكردان'' التابعة لإقليم تارودانت موجة من الإحتقان والصراع، لعدم تساوي المبالغ المالية التي منحتها جماعة الكردان للأندية ، وهو الأمر الذي جعل

شوف تيفي:تارودانت

خلف توزيع الدعم على الأندية الرياضية بمنطقة "سبت الكردان" التابعة لإقليم تارودانت موجة من الإحتقان والصراع، لعدم تساوي المبالغ المالية التي منحتها جماعة الكردان للأندية ، وهو الأمر الذي جعل الجمعية الرياضية "أجيال الكردان" لكرة القدم تقرر التصعيد وذلك بخوضها لمسيرة احتجاجية انطلاقا من مقر الجماعة إلى عمالة تارودانت يوم الخميس المقبل للمطالبة بحقها الكافي من الدعم المالي ولإنصافها.

وعلى إثر هذا خرجت "أجيال الكردان" ببيان شديد اللهجة تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، مؤكدة فيه أن اللجنة المالية بالمجلس البلدي للكردان لم تنصف النادي من خلال القيمة المالية التي تم منحها للجمعية على خلاف باقي الجمعيات الرياضية المماثلة ونهجت سياسة التمييز غير المبرر في ظل غياب تام لمعايير واضحة ودقيقة لتوزيع الدعم المالي للأندية الرياضية بالمنطقة.

واتهمت الجمعية في بيانها الناري جماعة الكردان بالدوس على مفهوم الحكامة الجيدة والضرب بعرض الحائط لمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، مؤكدة أن الجماعة تجاهلت واستهترت بمقتضيات المراسلة الأخيرة لوزير الداخلية الداعية لإخضاع الدعم العمومي لمبادئ ومعايير واضحة وتشكيل لجنة تقنية تسهر على ذلك على غرار ما هو معمول به لدى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

واسترسل نادي "أجيال الكردان" موضحا في بيانه أنه يتوفر على نفس المقومات ويتواجد في نفس القسم وله نفس عدد النقط ونفس الرتبة، ويستفي كافة الشروط القانونية المطلوبة للإستفادة من الدعم المقدم على غرار ناد آخر يتواجد بالمنطقة تقدم له المساعدات المادية، ويستثنى منها أجيال الكردان الذي يمارس معه في نفس القسم بعصبة سوس.

وختم النادي بيانه بالتأكيد على أنه يرفض رفضا تاما التوزيع الخاص بالدعم العمومي، الذي لا يقوم على أسس تراعي مبدأ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، مع تحميله للمسؤولية الكاملة للمكتب المسير للجماعة الترابية للكردان عن أجواء التوتر والإحتقان التي تسود داخل الشارع الرياضي بالكردان.

ودعا كافة المسؤولين من سلطات محلية وإقليمية للتدخل العاجل لإحقاق التوزيع العادل للدعم المقدم للجمعيات الرياضية، ومشددا على نيته في خوض أشكال نضالية تصعيدية من وقفات احتجاجية ومسيرات حاشدة صوب عمالة إقليم تارودانت خلال الأيام القليلة القادمة، إيمانا منه بحقه في الدعم العمومي الكافي إسوة بباقي الأندية الرياضية بجماعة "سبت الكردان".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تارودانت جمعية رياضية نادي كرة القدم مسيرة احتجاجية تنظيم الدعم العمومي إقصاء سبت الكردان

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