محمد صلاح مهدد بالإيقاف في الدوري الإنجليزي ﻿

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيوقف الدولي المصري، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، ل 3 مباريات في البريميرليغ بعد تدخل قوي على مدافع ستوك سيتي ميرتينز أندي.

"شوف سبور"



كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيوقف الدولي المصري، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، ل 3 مباريات في البريميرليغ بعد تدخل قوي على مدافع ستوك سيتي ميرتينز أندي.



ونشرت صحيفة "ذا صن" يوم أمس الأحد، بعض الصور لصلاح، وهو يضرب المدافع الهولندي في وجهه، في اللقاء الذي انتهى بتعادل سلبي في افتتاح الجولة الـ36.



وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الإنجليزي سيراجع شريط الفيديو الخاص بمباراة ليفربول وستوك سيتي الأخيرة في الدوري الإنجليزي، إذ كشفت الإعادة وجود اشتباه في ضرب صلاح للمنافس.



وكان صلاح توّج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2017-18، بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع ليفربول في أول مواسمه بقميص الريدز.

ويذكر أن الدولي المصري، يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز ، برصيد 31 هدفًا متقدما على نجم توتنهام، هاري كين، بفارق 5 أهداف.