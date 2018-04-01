 محمد صلاح مهدد بالإيقاف في الدوري الإنجليزي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. عمود كهربائي طاح وسط الطريق بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

بالصورة.. عمود كهربائي طاح وسط الطريق بالدار البيضاء

بالصور..حادث خطير بين دراجتين ناريتين تابعتين للدرك الملكي بالقنيطرة | حوادث و حقوق

بالصور..حادث خطير بين دراجتين ناريتين تابعتين للدرك الملكي بالقنيطرة

بالأرقام.. تراجع في حالات إضراب المعتقلين في السجون المغربية ما بين سنتي 2014 و2017 | مجتمع

بالأرقام.. تراجع في حالات إضراب المعتقلين في السجون المغربية ما بين سنتي 2014 و2017

بمساعدة الديستي: الإطاحة بثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بالحاجب | مجتمع

بمساعدة الديستي: الإطاحة بثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات

وزير الشغل: الحكومة ملتزمة بالعمل على تحسين أوضاع الشغيلة وهذه هي التعويضات المادية التي سيحصل عليها الموظفون | بوليتيك

وزير الشغل: الحكومة ملتزمة بالعمل على تحسين أوضاع الشغيلة وهذه هي التعويضات المادية التي سيحصل

صادم وبالصور ..الشوهة صافي: شوفو حالة الطوبيسات في أكبر مدينة بالمغرب | مجتمع

صادم وبالصور ..الشوهة صافي: شوفو حالة الطوبيسات في أكبر مدينة بالمغرب

96,5 في المائة من ساكنة المغرب عندهم الماء الصالح للشرب | مجتمع

96,5 في المائة من ساكنة المغرب عندهم الماء الصالح للشرب

عاجل..بعد 40 يوما من وفاة والدها: طفلة كفيفة ختافات في ظروف غامصة بالبيضاء والأم ديالها غادي تحماق+صورة | مجتمع

عاجل..بعد 40 يوما من وفاة والدها: طفلة كفيفة ختافات في ظروف غامصة بالبيضاء والأم ديالها غادي

إحباط أكبر عملية تهريب للأخطبوط بماسة إقليم اشتوكة أيت بها | مجتمع

إحباط أكبر عملية تهريب للأخطبوط بماسة إقليم اشتوكة أيت بها

الصحافة والعدالة

محمد صلاح مهدد بالإيقاف في الدوري الإنجليزي

بتاريــخ : 30 أبريل 2018 / 17:15 محمد صلاح مهدد بالإيقاف في الدوري الإنجليزي | سبور
محمد صلاح مهدد بالإيقاف في الدوري الإنجليزي
كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيوقف الدولي المصري، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، ل 3 مباريات في البريميرليغ بعد تدخل قوي على مدافع ستوك سيتي ميرتينز أندي.

"شوف سبور"

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيوقف الدولي المصري، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، ل 3 مباريات في البريميرليغ بعد تدخل قوي على مدافع ستوك سيتي ميرتينز أندي.

ونشرت صحيفة "ذا صن" يوم أمس الأحد، بعض الصور لصلاح، وهو يضرب المدافع الهولندي في وجهه، في اللقاء الذي انتهى بتعادل سلبي في افتتاح الجولة الـ36.

وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الإنجليزي سيراجع شريط الفيديو الخاص بمباراة ليفربول وستوك سيتي الأخيرة في الدوري الإنجليزي، إذ كشفت الإعادة وجود اشتباه في ضرب صلاح للمنافس.

وكان صلاح توّج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2017-18، بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع ليفربول في أول مواسمه بقميص الريدز.

ويذكر أن الدولي المصري، يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز ، برصيد 31 هدفًا متقدما على نجم توتنهام، هاري كين، بفارق 5 أهداف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء محمد صلاح الدوري الإنجليزي الاتحاد الإنجليزي ليفربول الإنجليزي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو..هذا هو الفريق اللي غادي يفوز بلقب البطولة هاذ الموسم | سبور

بالفيديو..هذا هو الفريق اللي غادي يفوز بلقب البطولة هاذ الموسم

هام للمغاربة قبل المونديال.. الاتحاد الإسباني يعلن عن قائمة لاعبيه في هذا التاريخ | سبور

هام للمغاربة قبل المونديال.. الاتحاد الإسباني يعلن عن قائمة لاعبيه في هذا التاريخ

بعد جيروم بواتينع.. مهاجم بايرن ميونخ غائب عن إياب ريال مدريد | سبور

بعد جيروم بواتينع.. مهاجم بايرن ميونخ غائب عن إياب ريال مدريد

مثير .. المدرب الجزائري بنشيخة طلع ليه الدم في بلادو: في المغرب يحتارموني وفي الجزائر يسبوني | سبور

مثير .. المدرب الجزائري بنشيخة طلع ليه الدم في بلادو: ''في المغرب يحتارموني وفي الجزائر يسبوني ''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بي ان سبورت : أخبار وتألق المحترفين المغاربةوحديث عن مشاركة المنتخب في المونديال | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بي ان سبورت : أخبار وتألق المحترفين المغاربةوحديث عن مشاركة المنتخب في المونديال

هذا ما قاله محللوا بي ان سبورت عن استعدادات الفرق العربية للفوز بالتاج الافريقي وعن وليد أزارو | قنوات أخرى

هذا ما قاله محللوا بي ان سبورت عن استعدادات الفرق العربية للفوز بالتاج الافريقي وعن وليد أزارو

وصول شيماء عبد العزيز لأرض الوطن بعد إقصائها من ذو فويس | قنوات أخرى

وصول شيماء عبد العزيز لأرض الوطن بعد إقصائها من ''ذو فويس''

جد مُؤثر..نزلاء خيرية بنسليمان كيعيشو فالزنقة بعدما جــراو عليهم..حيث حنا يتامى شردونا واش معندناش الحق فبلادنا؟؟ | خارج البلاطو

جد مُؤثر..نزلاء خيرية بنسليمان كيعيشو فالزنقة بعدما جــراو عليهم..حيث حنا يتامى شردونا واش معندناش الحق فبلادنا؟؟

﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. عمود كهربائي طاح وسط الطريق بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
منذ 3 ساعات

بالصورة.. عمود كهربائي طاح وسط الطريق بالدار البيضاء

بالصور..حادث خطير بين دراجتين ناريتين تابعتين للدرك الملكي بالقنيطرة | حوادث و حقوق

بالصور..حادث خطير بين دراجتين ناريتين تابعتين للدرك الملكي بالقنيطرة

بالأرقام.. تراجع في حالات إضراب المعتقلين في السجون المغربية ما بين سنتي 2014 و2017 | مجتمع

بالأرقام.. تراجع في حالات إضراب المعتقلين في السجون المغربية ما بين سنتي 2014 و2017

بمساعدة الديستي: الإطاحة بثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بالحاجب | مجتمع

بمساعدة الديستي: الإطاحة بثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.