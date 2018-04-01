 مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في وضعية إعاقة ﻿
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مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في وضعية إعاقة

بتاريــخ : 30 أبريل 2018 / 17:13 مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في وضعية إعاقة | بوليتيك
مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في وضعية إعاقة
نشرت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' شريط فيديو تظهر فيه سيدة تشتكي من طريقة التفتيش التي قام بها عناصر الشرطة لعربة لبيع السجائر بالتقسيط، مملوكة لنجلها الذي يوجد في وضعية إعاقة، والتي

"شوف تيفي" 

نشرت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شريط فيديو تظهر فيه سيدة تشتكي من طريقة التفتيش التي قام بها عناصر الشرطة لعربة لبيع السجائر بالتقسيط، مملوكة لنجلها الذي يوجد في وضعية إعاقة، والتي اعتبرتها بأنها طريقة مشوبة بالتجاوز.

وحسب بيان حقيقة صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، يومه الإثنين 30 أبريل 2018، فقد تفاعلت مصالح الأمن مع هذه التصريحات وفتحت بحثا في الموضوع، موضحا أن عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للأمن الإقليمي بمدينة آسفي باشرت فعلا عملية مراقبة روتينية للعربة التي يستغلها المعني بالأمر في بيع السجائر بالتقسيط، وذلك بعد توصلها بمعلومات مفادها " أن عددا من مروجي المخدرات يعمدون إلى تخزين قطع مخدر الشيرا في هذه العربة المجرورة، مستغلين نقص التمييز والإدراك لدى صاحبها نتيجة إعاقته الحركية والذهنية".

وأكد البيان أن عناصر الشرطة القضائية، باشرت هذا الإجراء الوقائي استنادا على معطيات دقيقة حول إمكانية تورط أشخاص، باعتبارهم فاعلين معنويين، في جريمة الاتجار في المخدرات، وذلك في ظروف كفلت لمالك العربة جميع حقوقه، ورامت بالأساس حمايته من أي استغلال لوضعية الإعاقة التي يوجد فيها من أجل تسهيل ارتكاب أفعال تشكل جرائم معاقب عليها.

ونفت مصالح الأمن الإقليمي بآسفي، يضيف البيان بشكل قاطع، وجود أي تعسف أو استهداف في إجراءات التدخل الذي باشرته عناصر الشرطة في هذه القضية، مؤكدة على أن الأمر كان عبارة عن عملية وقائية تندرج في إطار التحريات الرامية لمكافحة الاتجار في المخدرات عبر تسخير شخص ناقص الإدراك في ارتكاب أفعال إجرامية.

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المغرب شوف تيفي فيسبوك إعاقة عربة المخدرات السجائر التقسيط بيان حقيقة

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