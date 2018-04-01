عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة ﻿

انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين 30 أبريل 2018، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

"شوف تيفي"

انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين 30 أبريل 2018، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة المذكورة أن بداية أشغال الجلسة، عرفت ترافع المحامية مليكة اللامي المنتمية لهيئة الدفاع عن بوعشرين، حيث ردت على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية المقدمة من هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، وعلقت على تدخل ممثل النيابة العامة.

وأشار الموفد أن العديد من الحاضرين لأشغال الجلسة، غادروا إلى بهو المحكمة، نتيجة شعورهم بالملل بعد المرافعة الطويلة للمحامية مليكة اللامي التي أكدت خلال مرافعتها انعدام حالة التلبس في قضية بوعشرين.