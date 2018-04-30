منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة ﻿

أعادت « غايي توركوت » بطلة المسلسل التركي الشهير سامحيني المعروفة بـ « منار » ليلة البارحة الأحد عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام، نشر صورتها وهي ترتدي « الجلابة المغربية » وأرفقتها بالراية

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أعادت « غايي توركوت » بطلة المسلسل التركي الشهير سامحيني المعروفة بـ « منار » ليلة البارحة الأحد عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام، نشر صورتها وهي ترتدي « الجلابة المغربية » وأرفقتها بالراية المغربية والتركية.



الصورة التي تقاسمتها منار مع معجبيها المغاربة لاقت إعجابا كبيرا وتفاعلا من جانب متتبعيها عبر المواقع التواصلية.



وعبرت منار وزوجها دينيز إيفين المعروف بـ « محمود »، في أزيد من مناسبة عن حبهما وإعجابهما بالمغرب.



جدير بالذكر، أن منار ومحمود سبق لهما وأن حلا بالمغرب وتحديدا بالدارالبيضاء والجديدة وأكادير في إطار مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة من تظاهرة قفطان مازاكان بمنتج الجديدة.