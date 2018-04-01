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عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

بتاريــخ : 30 أبريل 2018 / 16:59 عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي
عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، قبل قليل من يومه الإثنين، عن اعتقال الشرطة لشاب مغربي بمدينة غوادا لاخارا المتواجدة وسط إسبانيا، للاشتباه في تورطه في تمجيد الإرهاب والتحريض على ارتكاب هجمات

 "شوف تيفي"

 أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، قبل قليل من يومه الإثنين، عن اعتقال الشرطة لشاب مغربي بمدينة غوادا لاخارا المتواجدة وسط إسبانيا، للاشتباه في تورطه في تمجيد الإرهاب والتحريض على ارتكاب هجمات إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية، فإن عملية اعتقال الشاب المغربي، تمت من طرف عناصر من الشرطة الوطنية بمدريد معززة بعناصر من شرطة غوادا لاخارا، مشيرة إلى أن المغربي بلغ مرحلة متقدمة من التطرف، وكان يستعمل مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية لمنظمات إرهابية مثل القاعدة وداعش.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة حجزت بمنزل المغربي العديد من وسائل الاتصال الإلكتروني من هواتف ووثائق مهمة سيتم فحصها وتحليل محتواها من طرف المحققين.

 

‫شوف تيفي

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