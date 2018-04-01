 نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا'' ﻿
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الصحافة والعدالة

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''

بتاريــخ : 30 أبريل 2018 / 16:58 نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا | بوليتيك
نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''
لم تستطع إحدى القياديات في حزب التقدم والاشتراكية بسوس أن تتمالك أعصابها وتظل صامتة على ما يقع بحزب نبيل بنعبد الله، القيادية جميلة أيت بلال وعضوة اللجنة المركزية خرجت وجها لوجه بتصريحات ضد الكاتب

شوف تيفي:

لم تستطع إحدى القياديات في حزب التقدم والاشتراكية بسوس أن تتمالك أعصابها وتظل صامتة على ما يقع بحزب نبيل بنعبد الله، القيادية جميلة أيت بلال وعضوة اللجنة المركزية خرجت وجها لوجه بتصريحات ضد الكاتب الإقليمي لأكادير أحد الأذرع الرئيسية في سوس أتباع الوزير المُعفى، واتهمته باستهداف رفيقاتها بحزب الكتاب، مضيفة أن ''الحزب أصبح وعاء خاويا ومضللا ومجرد واجهة مزينة لباطن مفرغ من أي محتوى ديمقراطي وأخلاقي''.

وكشفت جميلة أيت بلال نائبة الكاتب الإقليمي لأكادير أيضا في كلمتها الشديدة اللهجة، أن ممارسات الرجل جعلتها تواجهه علنا، حيث قالت له بشكل مباشر في ذات السياق ''أنت من بدأ الصراع.. وهاد الرفيقات أمانة عندنا..''، رداً منها على الشائعات التي روجها كثيرون من تياره بعاصمة سوس حول شرف رفيقاتها بالحزب، ناهيك عن خوضهم لاجتماعات سرية دون إشعار الأصوات التي تعقب على أسلوب التسيير الانفرادي والانتقائي، متسائلة عن الكيفية التي تم بها التحضير للجمع العام، ولاسيما أن القيادية عضو اللجنة المركزية وهي إحدى الإطارات بقطاعات الحزب الموازية، منها عضوة المكتب التنفيذي لمنظمة الطلائع، وعضوة المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة، لكن لم يتم إشعارها قط.

ووجهت جميلة أيت بلال كلماتها كالرصاص قائلة ''باش توجهو ليا تهديدات راه ما تنخاف غير من الله سبحانه وتعالى.. وما تقدوش عليا'' فتركت الكاتب الإقليمي مسمرا في مكانه دون أدنى تعقيب منصتا لكلام أيت بلال الذي استمر حوالي عشر دقائق تطرقت فيه لعدة خروقات، من على منصة الجمع العام للفرع الإقليمي في إطار التحضيرات التي تسبق المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، والذي قد يعرف حربا ضارية لا محاله عشية المؤتمر بين تيارات تغرد كل واحدة حسب لون رؤيتها.

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شوف تيفي المغرب أكادير حزب التقدم والاشتراكية المؤتمر الإقليمي نبيل بنعبد الله جميلة أيت بلال

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