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الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو

بتاريــخ : 30 أبريل 2018 / 16:11 الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو | بوليتيك
الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو
أجرى الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بقصر الشعب ببرازافيل، مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بقصر الشعب ببرازافيل، مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو.

ولدى وصوله إلى قصر الشعب، وجد الملك في استقباله الرئيس دونيس ساسو نغيسو.

إثر ذلك، قام قائدا البلدين، بتحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين للبلدين، قبل أن يستعرضا تشكيلة من الحرس الجمهوري التي أدت التحية.

بعد ذلك، تقدم للسلام على الملك وزير الدولة مدير ديوان رئيس جمهورية الكونغو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والكونغوليين بالخارج، ووزيرة السياحة والبيئة الكونغولية.

ويقوم الملك محمد السادس، الذي شارك أمس الأحد في أشغال قمة رؤساء دول وحكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بزيارة عمل وصداقة لجمهورية الكونغو.

 

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