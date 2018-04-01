بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم ﻿

يوحي سلوك أقارب وأصدقاء الصحفي توفيق بوعشرين، والمتمثل في إطلاق عريضة دولية للمطالبة بإطلاق سراحه بمبرر أنه متابع في قضية تتعلق بأرائه وأفكاره، بأن مناورات الدفاع ، لم تعد تجدي نفعا،

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يوحي سلوك أقارب وأصدقاء الصحفي توفيق بوعشرين، والمتمثل في إطلاق عريضة دولية للمطالبة بإطلاق سراحه بمبرر أنه متابع في قضية تتعلق بأرائه وأفكاره، بأن مناورات الدفاع ، لم تعد تجدي نفعا، في ظل تمسك عدد من الضحايا بشكايتهن ضد ناشر مجموعة أخبار اليوم المغربية، واعتزام المحكمة عرض الفيديوهات الجنسية التي توثق بالصوت والصورة ما اقترفه بوعشرين في حق أجساد الضحايا، وبينهن متزوجات، إحداهن حامل في شهرها التاسع.

في ظل الحقائق الثابثة في تفاصيل المشاهد المقززة التي تظهر الصحفي المتابع بجرائم ثقيلة ضمنها الإتجار بالبشر، وهو يمارس شذوذه الجنسي على ضحاياه بالعنف والإغتصاب مع الجمع بين ضحيتين مرة واحدة، في أشرطة جنسية مصورة داخل مكتبه بمقر يومية أخبار اليوم، أصبح حديث بعض هيئة دفاعه عن كون عفاف برناني ليست مشتكية وأن أمال الهواري لا علاقة لها بقضية بوعشرين، حديثا هامشيا غير ذي جدوى، مادامت هيئة الحكم في هذه القضية، قد قررت الإنتقال إلى صلب الموضوع وعرض ما تتضمنه هذه الأشرطة من مشاهد جنسية مع الضحايا، للتأكد ممن له علاقة بهذه القضية ومن هو بعيد عنها.

في ظل هذا المستجد الذي يتزامن مع فشل المساعي التي قامت بها بعض الأطراف للحصول على تنازل بعض الضحايا، استشعر أقارب وأصدقاء بوعشرين خطورة الوضع الذي أصبحت تعرفه فصول المحاكمة، فقرروا إطلاق عريضة دولية "تضليلية" تعيد سرد أسطوانة الحديث عن الصحافة والنشر والرأي والأفكار والقلم وغير ذلك من المصطلحات التبريرية لأسباب اعتقال المتهم بوعشرين، مع أن الحقيقة التي ستظهرها الأشرطة والتي تتطابق مع أقوال وتصريحات الضحايا، مخالفة لذلك تماما.

فهل هي محاولة من هؤلاء المقربين من بوعشرين للضغط على القضاء وابتزاز الدولة بجهات خارجية؟ سؤال يطرح في ظل إصرار المناوئين لحقوق المطالبات بالحق المدني، على تزييف الحقائق التي أصبح بوعشرين نفسه مقرا بها ويطالب دفاعه بثني المحكمة عن عدم بث الأشرطة الجنسية التي توثقها، بعدما لوحظ أن هناك تراجع عن الأقوال السابقة المصرح فيها، بأنه لا وجود لأشرطة جنسية، ليعترف بعد ذلك ضمنيا بأنها موجودة، لكنها تظهر فقط ممارسات جنسية رضائية بين موكله والمعنيات بالشكايات الموجهة ضده.

ويذكر أن العريضة المشار إليها، جاء فيها أن المتهم بوعشرين قد تم اعتقاله بسبب أفكاره وأرائه، وليس بسبب الجرائم الجنسية التي تورط فيها، مضيفة بأن هناك ضغوطا قوية تمارس على المؤسسات الصحفية بالمغرب، وهو ما يفيد أن أقارب وأصدقاء المعني بالأمر، متمسكين بإطلاق سراحه بعدما فشلوا في الضغط على الضحايا من أجل التنازل عن الشكاوى الموضوعة ضده.