 ''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا | بوليتيك

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب | بووز

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو | بوليتيك

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم | مجتمع

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل. | مجتمع

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل.

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية | مجتمع

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية

حادثة سير خطيرة بأكادير شوفو أش وقع لسائق سيارة +صور | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة بأكادير شوفو أش وقع لسائق سيارة +''صور''

الصحافة والعدالة

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية

بتاريــخ : 30 أبريل 2018 / 15:09 محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية | مجتمع
''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية
في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، يقوم النائب العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك


''شوف تيفي''

في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، يقوم النائب العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب بزيارة عمل للمغرب وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 أبريل إلى 5 ماي 2018.

واستقبل محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين 30 أبريل 2018، النائب العام للمملكة العربية السعودية بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالرباط الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه.
وعقب الاستقبال، أجرى الجانبان مباحثات تطرقت إلى تعزيز التعاون القضائي بين المملكتين. وتعهد الطرفان خلال هذه المباحثات بتوقيع مذكرة تعاون قضائي في الأيام القادمة تهدف إلى تعميق التعاون المشترك في مجال عمل النيابة العامة بالبلدين.

وسيعقد النائب العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، خلال زيارته للمغرب سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين من أجل تبادل الخبرات والتجارب وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيالمحكمةالنقض والإبرامالنيابة العامة المغرب الدر البيضاء محمد عبد النباوي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم | مجتمع

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل. | مجتمع

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل.

فيديو يهز الفيسبوك بالمغرب.. مشات الإنسانية: شيبانية حصلوها متلبسة وهي كاتلوح رضيع في الخلاء بمكناس | مجتمع

فيديو يهز الفيسبوك بالمغرب.. مشات الإنسانية: شيبانية حصلوها متلبسة وهي كاتلوح رضيع في الخلاء بمكناس

مندوبية التامك تكشف عن أسباب تعيين محامين للدفاع عن موظفيها | مجتمع

مندوبية التامك تكشف عن أسباب تعيين محامين للدفاع عن موظفيها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون | حالة خاصة
منذ 9 دقائق

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم) | حالة خاصة

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم)

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة | حالة خاصة

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا | مال و أعمال

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا

﻿

آخر المستجدات

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون
منذ 2 دقائق

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا | بوليتيك

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب | بووز

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.