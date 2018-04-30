''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية ﻿

في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، يقوم النائب العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك



''شوف تيفي''

في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، يقوم النائب العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب بزيارة عمل للمغرب وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 أبريل إلى 5 ماي 2018.

واستقبل محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين 30 أبريل 2018، النائب العام للمملكة العربية السعودية بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالرباط الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه.

وعقب الاستقبال، أجرى الجانبان مباحثات تطرقت إلى تعزيز التعاون القضائي بين المملكتين. وتعهد الطرفان خلال هذه المباحثات بتوقيع مذكرة تعاون قضائي في الأيام القادمة تهدف إلى تعميق التعاون المشترك في مجال عمل النيابة العامة بالبلدين.

وسيعقد النائب العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، خلال زيارته للمغرب سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين من أجل تبادل الخبرات والتجارب وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.



